Almanya'da Ordunun Yaklaşık 20 Bin Mühimmatı Çalındı

Almanya'da kimliği belirsiz hırsızların, Alman ordusunun kullanımı için üretilen yaklaşık 20 bin mühimmatı bir nakliye aracından çalması ülke güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Olayın Detayları

Alman medyasında yer alan haberlere göre olay, 25 Kasım gecesi, sivil bir nakliye şirketine ait aracın Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg ilçesinde sürücünün mola verdiği sırada gerçekleşti. Soygun, sürücünün kamyonu mola verdiği otelin önüne park ettiği esnada yapıldı.

Çalınan mühimmatın niteliği ve miktarı, nakliye sonrası ertesi gün kışlada yapılan sayım sırasında tespit edildi.

Sayımlar ve Eksik Miktar

Kışlada yapılan sayımda, 10 bini gerçek, diğerleri tatbikat mermisi olmak üzere toplamda yaklaşık 20 bin mühimmatın eksik olduğu belirlendi.

Soruşturma ve İhmaller

Başlatılan soruşturmada, nakliye şirketinin sözleşmedeki güvenlik kurallarını ihmal ettiği saptandı. Ön rapora göre, kargonun taşınması sırasında iki sürücü bulundurma ve mola sırasında bir sürücünün gözetleme yapmasına ilişkin gereklilikler yerine getirilmedi. Ayrıca sürücünün kışlaya yakın bir otelde konaklamasının normal planlama dahilinde olmadığına dikkat çekildi.

Askeri Yetkililerin Açıklamaları

Almanya Silahlı Kuvvetleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütürken, faillerin kamyonu takip etmiş olabileceğine dair deliller bulunduğu bildirildi. Çalınan mühimmatın bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hırsızlığı çok ciddiye alıyoruz, çünkü bu tür mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ HIRSIZLAR, ALMAN ORDUSUNUN KULLANIMI İÇİN ÜRETİLEN YAKLAŞIK 20 BİN MÜHİMMATI, MOLA İÇİN DURAN NAKLİYE ARACINDAN ÇALDI. (ARŞİV)