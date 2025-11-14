Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek

Almanya polisine dron tehdidiyle mücadele için 80 milyon euro ödenek ayırdı

Almanya İçişleri Bakanlığı, son dönemde ülkede sıkça tespit edilen menşei belirlenemeyen dronların yarattığı tehditle mücadele kapsamında Federal Polis Teşkilatı'na yeni kaynak sağlanacağını duyurdu. Bakanlıktan Maliye Bakanlığı’na gönderilen yazıda, acil dron savunma sistemleri alımları için 2025 yılına 30 milyon, 2026 yılına 50 milyon euro ödenek talep edildiği belirtildi. Toplamda 80 milyon euro tutarındaki talep, dron hareketliliğinin oluşturduğu tehlike gerekçesiyle hızlı şekilde onaylandı.

Yeni savunma merkezi ve yasal düzenlemeler

Hükümet, özellikle havalimanları ve kritik altyapılar çevresinde görülen dronlara karşı geçen Ekim ayında Federal Polis Teşkilatı bünyesinde bir dron savunma merkezi kurulmasına karar vermişti. Berlin’de konuşlandırılacak merkezin yıl sonuna kadar kurulması planlanıyor ve merkezin federal ile eyalet düzeyindeki tehditlere karşı koordinasyon sağlayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz ay kabul edilen düzenlemeyle Federal Polis Yasası’nda değişikliğe gidilmiş; güvenlik güçlerine tehlike teşkil eden dronları düşürme yetkisi verilmişti. Yeni savunma merkezi ve ayrılan ödenek, bu yetkilerin uygulanmasına yönelik hazırlıkların hızlandırılması amacı taşıyor.

Münih Havalimanı olayları uçuşları durdurmuştu

2 Ekim ve 4 Ekim tarihlerinde Münih Havalimanı yerleşkesi üzerinde menşei belirlenemeyen dronlar tespit edilmiş, artan güvenlik önlemleri nedeniyle uçuşlar askıya alınmıştı. Olaylar nedeniyle birçok sefer başka havalimanlarına yönlendirilmiş, ertelenmiş veya iptal edilmiş; binlerce yolcu havalimanında mahsur kalmıştı.

