Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı

Kahramanmaraş merkezli Alpedo hakkında çıkan 'bakteri tespit edildi' iddiası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın akredite laboratuvar incelemesiyle asılsız bulundu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:48
Kahramanmaraş merkezli ünlü dondurma markası Alpedo, son günlerde bazı basın organlarında yer alan "bakteri tespit edildi" iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı incelemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından yürütülen yeniden inceleme, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Markanın ürünleri, bakanlık onaylı akredite laboratuvarda yapılan analizlerde uygun bulundu.

Firma açıklaması ve hukuki süreç

Alpedo yetkililerinden Gıda Mühendisi İşletme Müdürü Erdoğan Bayır, çıkan haberlerin tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiğini belirterek hukuki süreci başlattı. Firma, bakanlık analizinin kendi iç kontrolleriyle tam uyumlu olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yeniden inceleme sonucunda, "bakteri tespiti" iddiasının asılsız olduğu kesinlik kazandı.

Güven tazelendi, üretim tam kapasite

Markaya olan güvenin tazelenmesiyle birlikte Alpedo, artan siparişler nedeniyle tam kapasite üretim sistemine geçti.

