Altınordu Rıhtımı 140 Metre Uzatılıyor — Ordu Kruvaziyer Turizmine Hazırlanıyor

Altınordu rıhtımı 140 metre uzatılarak 410 metreye çıkarılacak; iskeleler, modern yolcu merkezi ve 133 kazıkla kruvaziyer turizmine hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:52
Altınordu Rıhtımı 140 Metre Uzatılıyor — Ordu Kruvaziyer Turizmine Hazırlanıyor

Altınordu Rıhtımı 140 Metre Uzatılıyor — Ordu Kruvaziyer Turizmine Hazırlanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan, ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2017 yılında kapatılan rıhtım, kruvaziyer turizmine uygun hale getirilmek üzere kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor. Yapımına 1952 yılında başlanan ve 1957'de hizmete açılan rıhtım, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Ordu yeniden denizle kucaklaşacak' hedefi doğrultusunda yenileniyor.

Proje Detayları

Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortak çalışmasıyla rıhtımın uzunluğu 140 metre daha uzatılarak toplam 410 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile uluslararası standartlarda modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek. Tamamlandığında Altınordu'ya haftada 1-2 kruvaziyer geminin yanaşması, aylık yaklaşık 10 bin turistin şehre gelmesi hedefleniyor.

Yapım Çalışmaları

İskele inşaatında önemli bir aşama olarak iskelenin ilk 20 metrelik kısmında su içi mesnet betonu döküldü. Bu bölümde eski beton yapılar sökülerek dip taraması yapıldı, proje kotuna uygun kazı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan taş dolgu sonrası su içi beton işleri tamamlandı.

Kazıklandırma ve Gümrük Binası

Projenin taşıyıcı sistemi için sahaya 90 santimetre çapındaki çelik borular getirildi. 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yeni iskelenin ilk kazık imalatına başlandı. Toplam 133 adet kazık, 30-40 metre derinliğe uygulanarak rıhtımın mevcut ve yeni bölümleri güçlendirilecek; mevcut kazıklar da taşıma kapasitesini artıracak şekilde yenileniyor. Uluslararası yolcu gemilerinin güvenli ve hızlı giriş-çıkışı için tasarlanan gümrük binasının projelendirme süreci tamamlandı ve temel kazısına geçildi. Bu yapı, Altınordu'nun kruvaziyer turizmine açılan kapısı olacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NIN ORTAKLAŞA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARDA RIHTIM UZUNLUĞU 140 METRE DAHA UZATILARAK, 410 METREYE ÇIKARILACAK.

ORDU’NUN ALTINORDU İLÇESİNDE BULUNAN, EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMASI SEBEBİYLE 2017 YILINDA KAPATILAN...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler