Altınordu Rıhtımı 140 Metre Uzatılıyor — Ordu Kruvaziyer Turizmine Hazırlanıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan, ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2017 yılında kapatılan rıhtım, kruvaziyer turizmine uygun hale getirilmek üzere kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor. Yapımına 1952 yılında başlanan ve 1957'de hizmete açılan rıhtım, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Ordu yeniden denizle kucaklaşacak' hedefi doğrultusunda yenileniyor.

Proje Detayları

Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortak çalışmasıyla rıhtımın uzunluğu 140 metre daha uzatılarak toplam 410 metreye çıkarılacak. Proje kapsamında 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi ile uluslararası standartlarda modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilecek. Tamamlandığında Altınordu'ya haftada 1-2 kruvaziyer geminin yanaşması, aylık yaklaşık 10 bin turistin şehre gelmesi hedefleniyor.

Yapım Çalışmaları

İskele inşaatında önemli bir aşama olarak iskelenin ilk 20 metrelik kısmında su içi mesnet betonu döküldü. Bu bölümde eski beton yapılar sökülerek dip taraması yapıldı, proje kotuna uygun kazı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan taş dolgu sonrası su içi beton işleri tamamlandı.

Kazıklandırma ve Gümrük Binası

Projenin taşıyıcı sistemi için sahaya 90 santimetre çapındaki çelik borular getirildi. 13 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yeni iskelenin ilk kazık imalatına başlandı. Toplam 133 adet kazık, 30-40 metre derinliğe uygulanarak rıhtımın mevcut ve yeni bölümleri güçlendirilecek; mevcut kazıklar da taşıma kapasitesini artıracak şekilde yenileniyor. Uluslararası yolcu gemilerinin güvenli ve hızlı giriş-çıkışı için tasarlanan gümrük binasının projelendirme süreci tamamlandı ve temel kazısına geçildi. Bu yapı, Altınordu'nun kruvaziyer turizmine açılan kapısı olacak.

