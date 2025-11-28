Altıntaş Anaokulu’ndan Tuba Sinan’a Sıcak Ekmek Sürprizi — Kütahya’da Aile-Okul İşbirliği

Altıntaş Anaokulu’ndan Tuba Sinan’a Sıcak Ekmek Sürprizi

Kütahya’da minik öğrenciler aileleriyle hazırladıkları ekmekleri İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne hediye etti

Kütahya’da bulunan Altıntaş Anaokulu’nun öğrencileri, velileriyle birlikte hazırladıkları ev ekmeklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan’a hediye etti. Etkinlik, hem sıcak bir jest hem de okul-aile dayanışmasının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Minikler, aile katılımı kapsamında mutfakta bir araya gelerek küçük ellerle yoğurdukları ve sabırla şekillendirdikleri ekmekleri müdüre sundu. Bu çalışma, aile katılımı etkinlikleri ve geleneksel değerlerin yaşatılması açısından örnek bir uygulama olarak öne çıktı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, emek veren tüm velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, Bu tür çalışmaları çocukların sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlıyor ifadesiyle bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen ve aile-okul iş birliğini güçlendiren etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

