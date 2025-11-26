Amasra’da İnşaat Alanında Gece Göçüğü: Tahliyeler ve Dolgu Çalışması Başladı

Amasra’da bir inşaat alanında gece meydana gelen göçükte can kaybı ve yaralanma olmadı; çevredeki apartmanlar tahliye edilip dolgu çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 02:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 02:23
Olay ve Tahliyeler

Bartın’ın Amasra ilçesinde gece saatlerinde bir inşaat alanında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki bir apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, göçük Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesindeki, Kaymakamlık binasına 150 metre yakın bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda gerçekleşen çökmede, olay sırasında alanda çalışan işçi bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Müdahale ve İnceleme

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde killi bir toprak parçasının ana karadan ayrılıp koptuğu belirlendi.

Yetkililerin Kararı ve Çalışmalar

Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Çetin’in kurum müdürleri, mühendis ve teknik ekiplerle gerçekleştirdiği toplantıda, çökmenin yaşandığı alanın yeniden doldurulmasına karar verildi.

Kararın ardından bölgeye çok sayıda iş makinesi ve kamyon sevk edilerek dolgu çalışmasına başlandı.

