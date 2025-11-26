Amasra’da İnşaat Alanında Gece Göçüğü: Tahliyeler ve Dolgu Çalışması Başladı

Amasra’da İnşaat Alanında Gece Göçüğü

Olay ve Tahliyeler

Bartın’ın Amasra ilçesinde gece saatlerinde bir inşaat alanında çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çevredeki bir apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, göçük Amasra ilçesine bağlı Kaleşah Mahallesindeki, Kaymakamlık binasına 150 metre yakın bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat için temel kazılan alanda gerçekleşen çökmede, olay sırasında alanda çalışan işçi bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Müdahale ve İnceleme

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Tahliye edilen vatandaşlar, ilçedeki öğretmen evi ve polis evi gibi sosyal tesislere yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde killi bir toprak parçasının ana karadan ayrılıp koptuğu belirlendi.

Yetkililerin Kararı ve Çalışmalar

Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaymakam Çetin’in kurum müdürleri, mühendis ve teknik ekiplerle gerçekleştirdiği toplantıda, çökmenin yaşandığı alanın yeniden doldurulmasına karar verildi.

Kararın ardından bölgeye çok sayıda iş makinesi ve kamyon sevk edilerek dolgu çalışmasına başlandı.

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE BİR İNŞAAT ALANINDA GECE SAATLERİNDE GÖÇÜK MEYDANA GELDİ. YAŞANAN OLAYDA CAN KAYBI YADA YARALANAN OLMAZKEN, ÇEVREDEKİ BİR APARTMANDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ.