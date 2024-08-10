Amasya'da İnşaatta Düşük Mahremiyet: Havalandırma Boşluğunda Ceset Bulundu

Amasya'da Korkunç Olay

Amasya'da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, çevre sakinleri inşaattan gelen kötü koku üzerine durumu polise bildirdi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, havalandırma boşluğunda inceleme yapmak üzere kayıta geçti.

Ceset Çıkarıldı ve Otopsi İçin Hastaneye Gönderildi

İtfaiye ve AFAD ekipleri, havalandırma boşluğunu kırarak cesedi çıkardı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve yaklaşık bir haftadır burada olduğu düşünülüyor. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna nakledildi.

Polis İnceleme Başlattı

Olay yerinde inceleme çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek ve olayın nedenini araştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Amasya’da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Amasya’da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Amasya’da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Amasya’da bir inşaatın havalandırma boşluğunda erkek cesedi bulundu.