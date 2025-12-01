Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı

Kaza ve müdahale

Amasya’nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya–Samsun karayolu üzerinde bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların bulunduğu cezaevi midibüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu

Kazada yaralanan 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan yaptığı açıklamada: "İstanbul’dan farklı illere transfer olan adli mahkumların içinde bulunduğu bir aracımızın Merzifon–Suluova arasında aynı güzergahta tırla sıkışma sonucu bir trafik kazası meydana geliyor. 12 mahkum, 9 jandarmamız, 2 de şoförümüz var. Hepsi yaralı. Orta ölçekli yaralı olan bir arkadaşımız var. Hepsinin şu anda sağlık durumları iyi" dedi.

