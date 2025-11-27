Amasya Suluova Çeltek'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya Suluova Çeltek'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; kaza anı kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:01
Amasya Suluova Çeltek'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Amasya Suluova Çeltek'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza anı anbean kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde meydana geldi.

Rahmani Darçın yönetimindeki 60 AEL 310 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 55 ANL 176 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri trafik levhasına ve ağaca çarparak ters döndü. Araçtaki yolcular Dilara K. ve Asel K. ile sürücüler yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan 64 yaşındaki Rahmani Darçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA...

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI. HIZLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, RAHMANİ DARÇIN YÖNETİMİNDEKİ OTOMOBİL İLE KARŞI YÖNDEN GELEN EMRE K.’NIN...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?