Amasya Suluova Çeltek'te Kafa Kafaya Çarpışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza anı anbean kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde meydana geldi.

Rahmani Darçın yönetimindeki 60 AEL 310 plakalı otomobil ile Emre K. idaresindeki 55 ANL 176 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri trafik levhasına ve ağaca çarparak ters döndü. Araçtaki yolcular Dilara K. ve Asel K. ile sürücüler yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan, durumu ağır olan 64 yaşındaki Rahmani Darçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI. HIZLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.