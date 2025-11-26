Amasya Suluova'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesi Çeltek mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; araçlar hurdaya döndü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:46
Çeltek mevkiinde iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Rahman D. yönetimindeki 60 AEL 310 plakalı otomobil ile Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobil, Çeltek mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte, trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. yaralandı. Otomobiller kazada hurdaya döndü.

Kaza haberinin ardından olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

