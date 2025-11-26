Amasya Suluova'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Amasya'nın Suluova'da kafa kafaya çarpışma: 4 yaralı

Çeltek mevkiinde iki otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Rahman D. yönetimindeki 60 AEL 310 plakalı otomobil ile Emre K.'nın kullandığı 55 ANL 176 plakalı otomobil, Çeltek mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile birlikte, trafik levhasına ve ağaca çarparak ters dönen otomobildeki yolcular Dilara K. ile Asel K. yaralandı. Otomobiller kazada hurdaya döndü.

Kaza haberinin ardından olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. OTOMOBİLLER KAZADA HURDAYA DÖNDÜ.