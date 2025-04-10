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Anadolu Otoyolu'nda Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen trafik kazasında tıra çarpan otomobilin sürücüsü U.T. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 22:24
Anadolu Otoyolu'nda Tıra Çarpan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, tıra çarparak ağır yaralanmalara yol açtı. U.T. idaresindeki 34 KHF 025 plakalı otomobil, Düzce gişeleri önünde seyreden A.Y. yönetimindeki 19 ADV 984 plakalı tıra çarptı.

Kaza, otomobilin tırın kasa bölümünün altına girmesiyle gerçekleşti. Olay yerine intikal eden sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, U.T'yi bulunduğu yerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan bilgilere göre U.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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