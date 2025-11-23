Anadolu Otoyolu Sakarya'da Nakliyat Kamyoneti Devrildi — Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Anadolu Otoyolu Sakarya'da Nakliyat Kamyoneti Devrildi

Arifiye mevkiinde çarpışma sonucu otoyolda uzun kuyruklar oluştu

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, SUV tarzı araç yüklü tır ile çarpışan nakliyat kamyoneti devrildi. Olay, otoyolun Arifiye ilçesi Adapazarı gişeler mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, tırı İ.G. idaresindeki 41 TN 907 çekici plaka taşıyordu. Çarpışan nakliyat kamyonetini ise S.Ç. kullanıyordu ve aracın plakası 41 AOH 551 olarak kaydedildi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Trafik, kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale dönene dek kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve kaza bölgesi ile yolda oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

