Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi 500. Yılında Kurşunlu Külliyesi'ni İnceledi

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü ile Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 500. Yılında Kurşunlu Külliyesi temalı bilgilendirme gezisi, öğrencilere külliyenin tarihî arka planını ve kültürel önemini yerinde görme imkanı sundu.

Katılımcılar

Geziye Turizm Rehberliği Bölümünden öğretim elemanları Prof. Dr. Gökçe Yüksek, Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün, Doç. Dr. Aysel Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kaya Sayarı ve Arş. Gör. Aslı Bendenay Çapa Daşkın ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İnceleme ve Canlandırma

Turizm Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Özgür Koyun, külliyenin tarihî süreci, mimarisi ve Eskişehir’in kültürel yapısındaki konumu hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Öğrenci Furkan Bilici ise külliyenin banisi Çoban Mustafa Paşa'yı temsili bir canlandırmayla tanıttı.

Diğer Ziyaret Noktaları ve Etkinin Önemi

Gezi programı kapsamında öğrenciler ayrıca Lületaşı Galerisi, Cam Atölyesi ve Ahşap Eserler Galerisi'ni ziyaret etti. Etkinlik, katılımcıların bölgenin kültürel mirasını yerinde gözlemlemelerine, alan bilgilerini pekiştirmelerine ve farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

