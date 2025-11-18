Anamur’da Albay Serhan Güngör ile Başsavcı Tanju Çatlı Görüştü

Görüşmede adli, idari ve güvenlik gündemleri ön plana çıktı

Mersin’in Anamur ilçesinde bir araya gelen Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör ile Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı arasında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçedeki kamu hizmetlerinin işleyişi, güvenlik başlıkları, kurumlar arası koordinasyon ve ortak çalışma alanlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede ayrıca yeni adliye binasının yapım süreci ile adliye hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konular önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Görüşme sırasında Başsavcı Çatlı, katkıları ve toplantıya katılımı nedeniyle Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör’e teşekkür ederek hediye takdim etti. Albay Güngör de adliye hizmetlerinin güçlendirilmesi sürecindeki emek ve çalışmalarından dolayı Başsavcı Çatlı’ya teşekkürlerini iletti.

Toplantı, iki kurum arasındaki iş birliği ve uyumun önemi vurgulanarak sona erdi.

