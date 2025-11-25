Anamur'da Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Kaza Detayları

Kaza, gece saatlerinde Mersin'in Anamur ilçesi Bahçe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dragon Köprüsü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yakup Cengiz idaresindeki 33 LA 768 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakup Cengiz'in orman işletmesinde çalıştığı öğrenildi.

