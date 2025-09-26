Ani'de Selçuklu Kümbeti Bulundu — Anadolu'da İlk Türk-İslam Kümbeti Olabilir

Ani Ören Yeri'nde Yeni Selçuklu Kümbeti Keşfi

Uzmanlar, Anadolu'daki ilk Türk-İslam kümbeti olma ihtimaline dikkat çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ani Ören Yeri'ndeki kazılarda yeni bir Selçuklu kümbetinin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anadolu'daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı'nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu'daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor."

Bakan Ersoy ayrıca, "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum." diyerek kazı ekibine teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önceki sezonlarda alanda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odaları gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu yıl ise tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı.

Bulgunun tuğla gövdeli olması, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalarda inşa ettiği geleneği Anadolu'ya taşıma biçiminin devam ettiğine işaret ediyor. Uzmanlar, bu kümbetin Anadolu'daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.

Kümbet ve çevresindeki arkeolojik kazı çalışmaları halen sürüyor; bulgunun ayrıntılı değerlendirmesi ile korunması için çalışmalar devam ettiriliyor.

