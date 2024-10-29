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Anıtkabir'de Minik Asker: Barskan Özenç'in İlginç Taklidi

3 yaşındaki Barskan Özenç, Anıtkabir'deki askerleri taklit ederek ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 18:21
Anıtkabir'de Minik Asker: Barskan Özenç'in İlginç Taklidi

Anıtkabir Ziyaretçilerini Büyüleyen Minik Asker

Giydiği askeri kıyafetle Anıtkabir'deki askerlerin nöbet değişimini canlandıran 3 yaşındaki Barskan Özenç, dikkatleri üzerine çekti.

Barskan’ın Asker Taklidi

Geçtiğimiz yıl Anıtkabir’de bulunan askerlerin nöbet değişiminden çok etkilenen küçük Barskan, bu yıl ailesiyle birlikte geldiği Anıtkabir'de kendi kendine verdiği komutlarla nöbet değiştiren askerleri taklit etti. Ziyaretçiler, Barskan'ın bu ilgi çekici performansını gözleriyle takip etti.

Aileden Destek ve İlgi

Barskan'ın babası Murat Özenç, oğlunun Anıtkabir’deki askerleri izledikten sonra evde de aynı hareketleri yapmaya başladığını ifade etti. "Barskan, her nöbet değişiminde askerle birlikte hareketleri yapmak istiyor," diyen Özenç, minik çocuğunun sürekli Anıtkabir’e askeri kıyafetlerle gitmek istediğini belirtti.

Barskan’ın Gelecek Hayalleri

Barskan'ın dikkatlice izlediği askerlerin hareketlerini zihnine kazıdığını vurgulayan Özenç, "Barskan denizci olmak istiyor. Beyaz üniformaya çok ilgisi var," dedi.

Anne Fatma Özenç’in Gözlemleri

Barskan’ın annesi Fatma Özenç de oğlunun gözlem yeteneğinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Fatma Özenç, "Uyurken bile komut veriyor ve ayakları sürekli marş modunda. Uykusunda bile 'marş ileri', 'sağa sola çark' diye bağırıyor," şeklinde konuştu. Aile, Barskan sayesinde askeri disiplinin ve Anıtkabir’in tüm kurallarını öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti. "Vatanımıza canımız feda," dedi Anne Özenç.

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