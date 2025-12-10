Yunan Çiftçi Eylemleri Tırlarda Kaos Yarattı: Bulgaristan’da 32 km Kuyruk

Yunanistan’da çiftçilerin protesto eylemleri, Türkiye’den Avrupa’ya giden tır seferlerinde büyük aksamalara neden oldu. İpsala Sınır Kapısı’ndaki yavaşlamanın ardından ihracatçılar ve nakliyeciler Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yönlendi; bu kapılarda yoğunluk oluştu.

Sınır kapılarında tıkanıklık

Yıl sonunun yaklaşması ve Avrupa’daki Noel hazırlıklarıyla artan ihracat trafiği, Yunanistan’daki eylemlerle çakışınca geçişler yavaşladı. İhracatını tamamlayan ve Türkiye’ye dönmek isteyen sürücüler ise Bulgaristan’da, Harmanlı kasabasına kadar uzanan yaklaşık 32 kilometrelik tır kuyruğunda beklemek zorunda kaldı.

Sürücüler, 3 güne varan bekleme süreleri yaşadıklarını, yol kenarındaki tır parklarının tamamen dolduğunu ve bazı parklarda binin üzerinde aracın beklediğini belirtti.

Sürücülerin görüşleri

Turgay Köroğlu: "15 saatte tır parkına girdik. 12 saat içeride bekledik, cihaz öttü çıkmaya çalışıyorum. Kapılar ağır çalışıyor"

Ahmet Demir: "12 saat sırada bekledim, 12 saat de tır parkında bekledim. Toplamda yaklaşık 24 saat bekledim. Kuyruk bayağı varmış"

İbrahim Kerim: "Parkın içinde 12 saat durduk. Toplam 3 günde Türkiye’ye giriş yapıyoruz. Yunanistan’da çiftçiler eylem yapıyormuş. Ondan dolayı buraya yoğunluk oldu"

Mehmet Soysal: "Yunanistan’daki traktör grevinden dolayı Kulata kapısından Bulgaristan’a girdik. Buraya geldiğimizde 13 saat otobanda sıra bekledik, 14 saat parkta bekledik. Şimdi de buradayız. Bu servis Yunanistan’daki grev nedeniyle çok zahmetli oldu. 2 gündür Bulgaristan’da sıradayız. Traktörler yolu kapatmış, alternatif yollardan geldik, ciddi sıkıntı çektik. Tako, mako hepsi alt üst oldu"

Kamuran Sığı: "Kapılar çalışmıyor. İpsala’da sorun var. Yunanistan’a gidip gelenler bu kapıyı kullanıyor"

Ömer Tunca: "Her zaman bekliyoruz ama Yunanistan’daki eylemden dolayı araçlar bu tarafa yönlendiriliyor. 2 günümüz burada kayboluyor. İnsanlar evine gidemiyor, işine yetişemiyor"

Levent Kaçar: Toplamda 2,5 günü bulan bekleme süresi yaşadığını ve yoğunluğun Yunan tarafının kapıyı kapatmasından kaynaklandığını ifade etti.

Eylemler dış ticareti felce uğrattı

Uzun süreli beklemeler ve sınır kapılarındaki aksaklıklar, sürücüler tarafından lojistik sektörüne ciddi zarar verdiği ve bölgesel ticaret akışını olumsuz etkilediği şeklinde değerlendirildi.

