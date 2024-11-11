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Anıtkabir'i 10 Kasım'da 1 Milyondan Fazla Ziyaretçi Gezdi

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti, bu en yüksek katılım kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:20
Anıtkabir'i 10 Kasım'da 1 Milyondan Fazla Ziyaretçi Gezdi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yoğun bir katılıma sahne oldu. Dün, toplamda 1 milyon 92 bin 365 ziyaretçi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, bu sayının 10 Kasım tarihleri itibariyle Anıtkabir'e gerçekleştirilen en yoğun ziyaret olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86'ncı yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, bu yıl ocak ayında 229 bin 426, şubatta 226 bin 403, martta 223 bin 689, nisanda 513 bin 605, mayısta 577 bin 623, haziranda 345 bin 753, temmuzda 388 bin 418, ağustosta 728 bin 761, eylülde 386 bin 751 ve ekim ayında ise 1 milyon 146 bin 77 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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