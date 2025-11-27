Ankara Çankaya'da Sevgilisi Olduğunu İddia Ettiği Kadını Başından Vurarak Öldürdü

Ankara Çankaya'da F. Y. (51), sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33)'yı başından vurarak öldürdü; zanlı tabanca ile yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:49
Olayın detayları

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde bir binada meydana gelen olayda, iddialara göre F. Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F. Y., tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan şahıs, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

