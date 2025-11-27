Ankara Çankaya'da Sevgilisi Olduğunu İddia Ettiği Kadını Başından Vurarak Öldürdü

Olayın detayları

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde bir binada meydana gelen olayda, iddialara göre F. Y. (51) ile sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Nurselen Gülaçtı (33) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine F. Y., tabanca ile Gülaçtı'yı başından vurdu. Vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan şahıs, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

NURSELEN GÜLAÇTI