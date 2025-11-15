Ankara'da 300 Kilonun Üzerindeki Obez Hasta Hastanede Tedavi İçin Yardım Bekliyor

Ankara’da yaşayan 300 kilonun üzerinde obezite hastası 28 yaşındaki Barış Pınarbaşı, artan ödem şikayetleri ve bası yaraları nedeniyle hastanede tedavi görmek için yardım bekliyor. Pınarbaşı, "Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum" dedi.

Hasta ve aile durumu

Pınarbaşı son dönemdeki ödem sorunları nedeniyle yaklaşık 25 gündür yerinden kımıldayamıyor ve evde sağlık hizmeti alıyor. Ailesi, hastanede yatış ve uygun tedavi için destek çağrısında bulunuyor.

Hastanın dayısı Ahmet Randa, yeğeninin 7 yıldır ilerleyen bir obezite hastalığı olduğunu belirterek, tedavi için başvurduklarını fakat bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti. Randa, yeğeninin midesine bir kez balon atıldığını, ikinci kez istendiğinde ise maddi durumlardan ötürü işlemi gerçekleştiremediklerini söyledi.

Randa'nın açıklaması

Randa, durumun ciddiyetini şu sözlerle anlattı: "Pandeminin başlarında yine böyle bir ödem sıkıntısı vardı. Biz önce korktuk, korona falan mı oldu diye. Hastaneye götürdük, o zaman yürüyebiliyordu, sıkıntısı yoktu. Orada acilde sedyede tek başına annesiyle birlikte yaklaşık 20-25 gün tedavi gördü, yürüyerek çıktı. Ama ilerleyen zamanlarda bu hastalık obez hastalığı olduğu için biraz daha ilerledi. Yaklaşık 25 gündür yerinden bile kımıldayamıyor. Yardım, sadece yardım istiyoruz".

Sağlık durumu ve gereksinimler

Randa, Pınarbaşı’nın şu anda oksijen makinesine bağlı yaşadığını, nefes darlığı çektiğini ve yerinden kalkamaması nedeniyle bası yaralarının oluştuğunu belirtti. "Bacaklarında yaralar var. Gümüş bant alıyoruz, gümüş bez alıyoruz. Bir hastane ortamında tedavi görmesini istiyoruz, yaşama döndürülmesini istiyoruz" dedi.

Hastanın sözleri

28 yaşındaki Barış Pınarbaşı ise kilo probleminin hep olduğunu, son 25 gündür vücudunda ödem oluştuğunu ve hareket edemediğini belirterek şunları kaydetti: "Eve geliyorlar, normal kanımı alıyorlar, ilaçlarımı yazıyorlar. Ondan sonrasında da, şimdi en son geldiklerinde mesela, beni hastaneye götüremeyecekleri için, hastaneden görüntülü görüşme ayarlıyorlar. Ona göre bir bilgi vereceklerini söylediler. Eğer hastaneye bir şekilde yatışım yapılacaksa, benim daha öncesinde, 2024 Temmuz’unda yattığım bir obez yatağı var. Fakat bunun şu an için ayarlanamadığı bilgisi geliyor. Gideceksem oraya gitmek istiyorum. Yok buradaysa da, dediğim gibi görüntülü görüşmeyle, yani doktorların orada yapacağı şeyi burada görüntülü görüşmeyle de yapabiliyorsak eğer, o şekilde de nasılsa artık ama bir çaresini tabii ki istiyorum. Hayatımı normal bir şekilde idame ettirmek istiyorum. Şu an tam olarak kilomu bilmemekle beraber 300 kilonun üzerindeyim."

Çağrı

Randa, "Belki Türkiye sesimizi duyar, belki de iş adamları sesimizi duyar. Bir insan hayatı söz konusu, el atılabilir diye düşünüyorum" diyerek yetkililer ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

HASTANIN DAYISI AHMET RANDA, YEĞENİNİN 7 YILDIR İLERLEYEN BİR OBEZİTE HASTALIĞI OLDUĞUNU BELİRTEREK, TEDAVİ İÇİN HASTANEYE BAŞVURDUKLARINI FAKAT BİR SONUCA ULAŞAMADIKLARINI İFADE ETTİ.