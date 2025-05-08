Ankara'da Avrupa Günü Kutlamaları: 'Ortak Mirasımız' Sergisi ve Resepsiyon

Ankara'da 'Avrupa Günü' Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Başkent Ankara, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. CerModern'de düzenlenen etkinlikte, basın toplantısı, 'Ortak Mirasımız' adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok davetli katıldı.

Özel Bir Yıl: Schuman Bildirgesi'nin 75. Yılı

Büyükelçi Ossowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yılın özel bir yıl olduğunu belirterek, Schuman Bildirgesi'nin 75'inci yıl dönümü olduğunu vurguladı. Ossowski, "Bu bildiri, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece beş yıl sonra geldi." diyerek, o dönemin tarihi önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin AB ile İlişkileri

Ossowski, Türkiye'nin AB üyeliği için aday ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, Türkiye ile Avrupa Konseyi'nin 2024'te bir yol haritası oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin vize süreçleri hakkında bilgi veren Ossowski, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla Schengen vizesi alan ülke konumunda olduğunu aktardı. "Konsolosluklar, vize süreçlerinin hızlandırılması için yoğun bir çalışma yürütüyor," dedi.

Ortak Kültürel Miras

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, 'Ortak Mirasımız' sergisi ile ilgili yaptığı konuşmada, Avrupa'nın barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan ortak mirasın önemini vurguladı. "Yıllar içerisinde inançların ve geleneklerin karşılıklı öğrenmeyle şekillendiğini söyleyebilirim," diyerek, serginin Türkiye ve Avrupa'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerini ötesinde güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Barış ve Gelecek Vurgusu

Gümrükçü, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "AB ve Türkiye'nin geleceğe yönelik aynı hedefleri paylaşarak ilişkilerinin her bir ayağına yeniden bakmaları gereken bir dönemdeyiz." dedi. OSSOWSKI ise bu zor dönemlerde ortaklığın önemini vurgulayarak, "AB ve Türkiye olarak biz, ortaklığı seçtik. Barışa şekil veren komşularız," ifadelerini kullandı.

Davetlilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, konser ve yemek ikramıyla son buldu.

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.