DOLAR
38,68 -0,27%
EURO
43,39 -0,1%
ALTIN
4.124,68 -0,54%
BITCOIN
3.990.213,21 -0,48%

Ankara'da Avrupa Günü Kutlamaları: 'Ortak Mirasımız' Sergisi ve Resepsiyon

Ankara'da düzenlenen Avrupa Günü etkinliğinde 'Ortak Mirasımız' sergisi ile AB ve Türkiye ilişkileri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:47
Ankara'da Avrupa Günü Kutlamaları: 'Ortak Mirasımız' Sergisi ve Resepsiyon

Ankara'da 'Avrupa Günü' Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Başkent Ankara, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. CerModern'de düzenlenen etkinlikte, basın toplantısı, 'Ortak Mirasımız' adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve birçok davetli katıldı.

Özel Bir Yıl: Schuman Bildirgesi'nin 75. Yılı

Büyükelçi Ossowski, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yılın özel bir yıl olduğunu belirterek, Schuman Bildirgesi'nin 75'inci yıl dönümü olduğunu vurguladı. Ossowski, "Bu bildiri, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece beş yıl sonra geldi." diyerek, o dönemin tarihi önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin AB ile İlişkileri

Ossowski, Türkiye'nin AB üyeliği için aday ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, Türkiye ile Avrupa Konseyi'nin 2024'te bir yol haritası oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin vize süreçleri hakkında bilgi veren Ossowski, Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla Schengen vizesi alan ülke konumunda olduğunu aktardı. "Konsolosluklar, vize süreçlerinin hızlandırılması için yoğun bir çalışma yürütüyor," dedi.

Ortak Kültürel Miras

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, 'Ortak Mirasımız' sergisi ile ilgili yaptığı konuşmada, Avrupa'nın barış içinde bir arada yaşamasını sağlayan ortak mirasın önemini vurguladı. "Yıllar içerisinde inançların ve geleneklerin karşılıklı öğrenmeyle şekillendiğini söyleyebilirim," diyerek, serginin Türkiye ve Avrupa'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerini ötesinde güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti.

Barış ve Gelecek Vurgusu

Gümrükçü, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "AB ve Türkiye'nin geleceğe yönelik aynı hedefleri paylaşarak ilişkilerinin her bir ayağına yeniden bakmaları gereken bir dönemdeyiz." dedi. OSSOWSKI ise bu zor dönemlerde ortaklığın önemini vurgulayarak, "AB ve Türkiye olarak biz, ortaklığı seçtik. Barışa şekil veren komşularız," ifadelerini kullandı.

Davetlilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, konser ve yemek ikramıyla son buldu.

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı...

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı...

Ankara CerModern'de 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla basın toplantısı, "Ortak Mirasımız" adlı dijital fotoğraf sergisi ve resepsiyon düzenlendi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, düzenlenen basın toplantısında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Hakkari'de Kaybolan 74 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başladı
3
Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İfade Özgürlüğü Açıklaması
5
Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 3 Zanlı Yakalandı
6
EYT'lilere darbe üstüne darbe! Bunu yapanlar anında işsiz kalacak
7
Bursa'da Kadın Şeflerden Unutulmaz Konser

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye