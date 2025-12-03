Ankara'da Engellilere Anlamlı Hediye: 8 Akülü Sandalye

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dayanışma örneği

Ankara’da polis memuru Mustafa Şahin, Umuda Yürüyenler Derneği ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Özel Ankara Asrın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Programda, rehabilitasyon merkezinde eğitim ve tedavi gören 8 engelli bireye akülü sandalye hediye edildi. Etkinlik, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek çalışmalarının somut bir örneği olarak kayda geçti.

Dernek Başkanı Yıldız etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Polis memuru Mustafa Şahin ağabeyimizin getirmiş olduğu 8 adet akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz. Bağışçılarımıza, destekçilerimize ve bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizim tek isteğimiz engellilerin geçişlerinin engellenmemesi, önümüzdeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bugün değil, her gün hatırlanmak istiyoruz."

Polis memuru Mustafa Şahin ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ama ben hep derim, artık hayatımızdan engelli kelimesini, sakat kelimesini çıkartalım. Çünkü herkes bir engelli adayıdır. Bütün engelleri beraber kaldıralım. Çünkü her insan, her birey yaşadığı müddetçe birer engelli adayıdır. Ondan dolayı da bugünkü amacımız, niyetimiz hiç tanımadığımız kardeşlerimizin mutluluklarına şahit olmak, onların gönüllerinde, dualarında yer almak. Dua etmek yetmez, dua almak da lazım. Birilerinin bedduasında değil, dualarında olmak lazım. O düşünceyle, o niyetle biz buraya geldik."

Özel Ankara Asrın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Metin Koçak da etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada kutlanan bir gün. Farkındalık yaşatmak ve engellilerin yaşadıkları sıkıntılara empati ile yaklaşmak anlamı taşıyor. Bu bireylerin toplumda engelsiz olarak yer almaları, sahada eşit haklara sahip olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliğe engelli bireyler, öğretmenler ve okul idaresi katıldı. Etkinlik, hem hediye edilen ekipmanlarla yaşam kalitesine katkı sağlamayı hem de toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi hedefledi.

