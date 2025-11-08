Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü

Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda çalışan 42 yaşındaki S.P., dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen S.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelişmeler ve Soruşturma

Hayatını kaybeden S.P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

ANKARA’DA ÇALIŞTIĞI İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN 4. KATINDAN DÜŞEN 42 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.