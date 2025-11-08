Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü

Ankara Sincan'da inşaat halindeki binanın 4. katından düşen 42 yaşındaki S.P. hayatını kaybetti; cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:51
Olayın Detayları

Alınan bilgilere göre, Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde inşaat halindeki bir apartmanda çalışan 42 yaşındaki S.P., dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen S.P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gelişmeler ve Soruşturma

Hayatını kaybeden S.P.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

