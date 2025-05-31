Ankara'da Kadınlardan Guinness Dünya Rekoru Aerobik Denemesi

Başkentli kadınlar, en kalabalık kadın aerobik etkinliği kapsamında Guinness Dünya Rekoru denemesi için bir araya gelerek müzik eşliğinde aerobik yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen etkinlik, "Aerobik Başlıyor Başkentte Rekor Yükseliyor" sloganıyla Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda gerçekleştirildi.

Rengarenk spor kıyafetleriyle alanı dolduran kadınlar, profesyonel eğitmenlerin komutlarıyla aynı anda aerobik hareketleri sergiledi. Organizasyonun titizlikle gerçekleştirildiği bu günde, alanın farklı noktalarına yerleştirilen kameralar ile rekor denemesinin her anı kaydedildi.

Organizasyon yetkililerinden alınan bilgilere göre, rekor denemesine 630 kadın katıldı. Denemeye ilişkin tüm kanıtların incelenmek üzere Guinness Dünya Rekorları yetkililerine gönderileceği belirtildi.

Başkentli kadınlar en kalabalık kadın aerobik etkinliğine ilişkin Guinness Dünya Rekoru denemesi için bir araya gelerek müzik eşliğinde aerobik yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), "Aerobik Başlıyor Başkentte Rekor Yükseliyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda gerçekleştirildi.

Başkentli kadınlar en kalabalık kadın aerobik etkinliğine ilişkin Guinness Dünya Rekoru denemesi için bir araya gelerek müzik eşliğinde aerobik yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), "Aerobik Başlıyor Başkentte Rekor Yükseliyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda gerçekleştirildi.