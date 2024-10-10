DOLAR
34,23 -0,01%
EURO
37,55 -0,26%
ALTIN
2.873,7 -0,15%
BITCOIN
2.091.601,46 -1,12%

Ankara'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Ankara'da gerçekleştirilen Narkogüç operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ile yakalanan kişi adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:46
Ankara'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Ankara'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda, evinde 6 ruhsatsız tabanca bulunduran bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Narkogüç" adı verilen operasyonlar kapsamında şüpheli bir şahsı yakaladı. Gerçekleştirilen ev aramasında 6 ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Silah Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alındı

Yakalanan şüpheli, silah ticareti yaptığı gerekçesiyle sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İlgili birimlerin yaptığı incelemelerin ardından, şüphelinin adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Silahlı Saldırı: Mahalle Bekçisi Yaralandı
2
Liste liste açıklandı! Domuz eti yetmedi: Şimdi gramaj hilesine başvurdular...
3
Iğdır'da Bombalı Saldırı Soruşturmasında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
4
Ankara'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
5
Afyonkarahisar'da Aranan Hükümlü Çatıda Yakalandı
6
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 230 Kilogram Ele Geçirildi
7
14. Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim'de Başlıyor

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!