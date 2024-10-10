Ankara'da Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Ankara'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda, evinde 6 ruhsatsız tabanca bulunduran bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Narkogüç" adı verilen operasyonlar kapsamında şüpheli bir şahsı yakaladı. Gerçekleştirilen ev aramasında 6 ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Silah Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alındı

Yakalanan şüpheli, silah ticareti yaptığı gerekçesiyle sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İlgili birimlerin yaptığı incelemelerin ardından, şüphelinin adliyeye sevk edileceği ifade edildi.