Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Kütahya'nın Ulaşımını Güçlendirecek

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:04
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı süren ve 2027 yılında hizmete sunulması planlanan Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Kütahya’nın ulaşım altyapısında stratejik bir dönüşüm yaratacak. Hat, Kütahya sınırları içerisinden Dumlupınar üzerinden geçerek şehri hem Ankara’ya hem de İzmir’e hızlı tren konforuyla bağlayacak.

Projenin öne çıkan detayları

Toplam 505 kilometrelik hattın Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi ve bölgedeki diğer yerleşimlere önemli ulaşım avantajları sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 3 saat 30 dakika düzeyine düşecek.

Hattın kapasite hedefleri arasında yıllık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıma yer alıyor. Çalışmalarda şu ana kadar yüzde 53 fiziksel gerçekleşme sağlandı. Projenin toplam yatırım tutarı ise 4,5 milyar avro olarak belirtiliyor.

Kütahya’nın jeopolitik konumunu güçlendirecek proje sayesinde kentin turizm potansiyelinin artması, bölge ekonomisinin canlanması ve vatandaşların büyük metropollere daha hızlı erişebilmesi bekleniyor. Hızlı tren hattı, bölgenin ulaşım altyapısını modern standartlara kavuşturarak ticari ve sosyal hareketliliği artırmayı hedefliyor.

