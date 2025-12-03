Ankara Yolu'na Alternatif: Değirmenönü–Karapınar Yolu Hızla İlerliyor

Bursa Büyükşehir, Ankara-İzmir karayolunun güneyinde Değirmenönü-Karapınar arasında 30 m genişliğinde bölünmüş yol projesini hızla sürdürüyor; bisiklet yolu ve altyapı çalışmaları tamamlanıyor.

Proje detayları ve güncel çalışmalar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif bir güzergah oluşturmak amacıyla başlatılan Değirmenönü-Karapınar bağlantı yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje, Ankara yolundaki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve kentin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yeni güzergah, Kaplıkaya ile Kestel arasına kazandırılıyor. Otosansit ile Karapınar mahallelerini ayıran Balıklıdere ile Deliçay köprüleri arasında kalan alanda inşa edilen yol, 30 metre genişliğinde ve 650 metre uzunluğunda bölünmüş yol olacak şekilde planlandı.

Proje kapsamında 1.300 metre uzunluğundaki bisiklet yolu tamamlanırken, yolun 400 metrelik kısmında kazı-dolgu çalışmaları devam ediyor. Her iki tarafında otopark cebi, bisiklet yolu ve yaya kaldırımı bulunacak yolda şu ana kadar 15.000 ton kazı-dolgu ve 5.500 ton asfalt kaplama gerçekleştirildi.

Bursa trafiğini daha ulaşılabilir hale getirmek için projeleri adım adım hayata geçirdiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için yolun güneyinde oluşturulan alternatif güzergâhta çalışmaların sürdüğünü aktardı. Başkan Bozbey, Değirmenönü-Karapınar bağlantısının önemine vurgu yaparak, "Çalışmalar bittiğinde eski İnegöl Yolu diye bilinen güzergahta işlemlere başlayacağız. Böylece vatandaşlarımız Ankara Yolu’na inmeden Yıldırım bölgesine ulaşmış olacak" dedi.

Başkan Bozbey, kentin birçok noktasında kent içi trafiği rahatlatacak projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki süreçte Ankara-İzmir yolundaki trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz. Alternatifler oluşturmak için hamlelerimizi yapıyoruz. Trafik akışını diğer alanlara da aktararak Bursa trafiğine nefes aldıracağız" diye konuştu.

Değirmenönü Mahallesi Muhtarı Şevket Işık ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Yaklaşık 30 bin insanın yaşadığı mahallemiz yıllardır hizmete susamıştı. Başkanımız Mustafa Bozbey’den Allah razı olsun. Mahallemiz için güzel bir yatırım oldu."

Proje tamamlandığında, alternatif güzergâhın Ankara Yolu üzerindeki yükü hafifletmesi ve Yıldırım bölgesine ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.

