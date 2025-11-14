Antakya'da Trafik Kazası: 23 Yaşındaki Kadın Kanala Düşerek Öldü

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki, 27 TM 528 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 23 yaşındaki Zehra Fındık kanala düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Saha ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fındık, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ, KONTROLÜ KAYBEDEREK 23 YAŞINDAKİ ZEHRA FINDIK’A ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE KANALA DÜŞEN GENÇ KIZ ÖLDÜ.