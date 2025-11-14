Antakya'da Trafik Kazası: 23 Yaşındaki Kadın Kanala Düşerek Öldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 23 yaşındaki Zehra Fındık, kanala düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:19
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki, 27 TM 528 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 23 yaşındaki Zehra Fındık kanala düşerek ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

Saha ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fındık, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

