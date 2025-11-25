Antalya Alanya İncekum Plajı'nda Ardışık Hortumlar Kamerada

Alanya İncekum Plajı açıklarında sabah 10.25'te başlayan ve 5'er dakika arayla görülen iki hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar cep telefonlarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:06
Antalya’nın Alanya ilçesi İncekum Plajı açıklarında sabah saat 10.25'te başlayan ilk hortum, yaklaşık 5'er dakika arayla çıkan ikinci hortumla birlikte görüntülendi.

Olayın ayrıntıları

Görüntülere yansıyan iki hortumdan biri denize ulaşamazken, diğerinin daha uzun olduğu ve denize ulaştığı gözlendi. Her iki hortumu gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarına kaydetti.

Hortumlar kıyıya doğru ilerlemeden, yaklaşık 10 dakika içinde etkisini yitirerek gözden kayboldu.

