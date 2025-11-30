Antalya'da 4 Milyon Kışlık Çiçek Toprakla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen yaklaşık 4 milyon kışlık çiçek, kent merkezindeki refüj, park ve kavşaklara dikiliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:27
Antalya'da 4 Milyon Kışlık Çiçek Toprakla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında da kentin silüetini renklendirmek amacıyla mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar, şehir merkezinde görsel canlılık ve estetik bütünlük sağlamayı hedefliyor.

Mevsimlik dikim çalışmaları

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyeye ait Hurma Bitki Üretim seralarında özenle yetiştirilen menekşe, aslanağzı, alisyum, süs lahanası, bellis, calendula, iri petunya ve Çin karanfili gibi kışlık çiçeklerden oluşan yaklaşık 4 milyon fidanı toprağa kazandırmaya başladı.

Kent merkezi renkle doluyor

Kaleiçi, Antalyaspor Kavşağı ve Şarampol Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinin ana noktalarında yürütülen dikim çalışmalarıyla kışın gri havası yerini renkli ve canlı bir şehir manzarasına bırakıyor. Refüjler, kavşaklar, parklar ve yeşil alanlar renk renk çiçeklerle donatılarak kent estetiği yıl boyunca korunacak.

Sürdürülebilir belediyecilik ve kaynak kullanımı

Kışlık çiçek üretimi, şehir estetiğini 12 aya yaymak ve maliyetleri azaltmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait seralarda titizlikle yürütülüyor. Bu yaklaşım, kendi çiçeğini üreten, sürdürülebilir ve çevre dostu bir belediyecilik anlayışını güçlendirirken doğal kaynakların verimli kullanımını da destekliyor.

