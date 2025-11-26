Antalya’da 90 Yıl Kesinleşmiş Hapisle 5 Yıldır Firari Şahıs Yakalandı

Antalya’da 17 dolandırıcılık dosyasından 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan Ö.Ö., polis tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 17:23
Antalya’da 90 Yıl Kesinleşmiş Hapisle 5 Yıldır Firari Şahıs Yakalandı

Antalya’da 90 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Antalya’da, 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olarak aranan Ö.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü uygulamaları sürüyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kent genelinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 500'ün üzerinde şahıs yakalandı.

Uygulamalarda, 17 farklı dolandırıcılık dosyası kapsamında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan Ö.Ö., denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek yakalandı.

Antalya’da en yüksek hapis cezasıyla arananlar arasında gösterilen Ö.Ö., işlemlerinin ardından resmi mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

ANTALYA’DA 90 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE 5 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ...

ANTALYA’DA 90 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE 5 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

ANTALYA’DA 90 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE 5 YILDIR FİRARİ OLARAK ARANAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama