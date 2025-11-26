Antalya’da 90 Yıl Kesinleşmiş Hapisle 5 Yıldır Firari Şahıs Yakalandı

Antalya’da 90 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Antalya’da, 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olarak aranan Ö.Ö., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü uygulamaları sürüyor
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kent genelinde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan uygulamalarda 500'ün üzerinde şahıs yakalandı.
Uygulamalarda, 17 farklı dolandırıcılık dosyası kapsamında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan Ö.Ö., denetim yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek yakalandı.
Antalya’da en yüksek hapis cezasıyla arananlar arasında gösterilen Ö.Ö., işlemlerinin ardından resmi mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
