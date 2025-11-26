Antalya’da 90 Yıl Kesinleşmiş Hapisle 5 Yıldır Firari Şahıs Yakalandı

Antalya’da 17 dolandırıcılık dosyasından 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan Ö.Ö., polis tarafından yakalanıp cezaevine teslim edildi.