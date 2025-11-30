Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı

Antalya Muratpaşa'da çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan otomobil rampadan bahçeye uçtu; araç ve çekici sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:06
Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı

Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı

Muratpaşa Tarım Mahallesi'nde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan bir otomobil rampadan düşerek yan taraftaki bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile çekici sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 07 BCP 624 plakalı otomobil, sokak üzerindeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su arığına düştü. Kazayı yara almadan atlatan kadın, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağırdı.

Olay yerine gelen 07 FYE 21 plakalı çekici, yol kenarındaki aracı yüklemek için hazırlık yaptı. Çelik halat yardımıyla otomobil çekiciye çekilirken, kadın sürücü tekrar direksiyona geçti.

Sürücünün otomobili geri viteste unutması ve ardından gaza basması sonucu araç hızla rampaya çıktı; açık konumdaki rampadan atlayan otomobil yan taraftaki bahçeye devrildi. Olay sırasında çekici sürücüsü ile araçtaki kadın sürücü yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA’DA ÇEKİCİYE YÜKLENİRKEN GERİ VİTESTE UNUTULAN ARAÇ KADIN SÜRÜCÜNÜN GAZA BASMASI İLE...

ANTALYA’DA ÇEKİCİYE YÜKLENİRKEN GERİ VİTESTE UNUTULAN ARAÇ KADIN SÜRÜCÜNÜN GAZA BASMASI İLE RAMPADAN DEVRİLDİ. ARAÇ VE ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI OLAY, GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

ANTALYA’DA ÇEKİCİYE YÜKLENİRKEN GERİ VİTESTE UNUTULAN ARAÇ KADIN SÜRÜCÜNÜN GAZA BASMASI İLE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da Tekke Barajı İçin 200 Mezar Nakledildi: Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
2
Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü
3
DİTAV Başkanı Ahıakın: Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul’da Kardeşlik Rüzgarı Estirdi
4
2. Ulusal Biyomedikal Kongresi Marmaris'te — Rektör Hacımüftüoğlu Başkanlığında Sektör Zirvesi
5
Prof. Dr. Emre Kongar Beltaş Kitap Kafe'de: Söyleşi ve İmza Günü
6
Bursa'da Kapalı Pazar Alanında Duman Paniği: 1 Kişi Etkilendi
7
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri’nin Etkinlik Merkezi Oldu

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı