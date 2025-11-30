Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı

Muratpaşa Tarım Mahallesi'nde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, çekiciye yüklenirken geri viteste unutulan bir otomobil rampadan düşerek yan taraftaki bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile çekici sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 07 BCP 624 plakalı otomobil, sokak üzerindeki köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su arığına düştü. Kazayı yara almadan atlatan kadın, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağırdı.

Olay yerine gelen 07 FYE 21 plakalı çekici, yol kenarındaki aracı yüklemek için hazırlık yaptı. Çelik halat yardımıyla otomobil çekiciye çekilirken, kadın sürücü tekrar direksiyona geçti.

Sürücünün otomobili geri viteste unutması ve ardından gaza basması sonucu araç hızla rampaya çıktı; açık konumdaki rampadan atlayan otomobil yan taraftaki bahçeye devrildi. Olay sırasında çekici sürücüsü ile araçtaki kadın sürücü yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

