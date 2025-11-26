Antalya'da doğum günü cinayeti: Husumeti bitirmek için buluştuğu akrabasını tabancayla öldürdü

Olayın detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki bir apart otelde dün akşam meydana gelen olayda, aileler arasındaki husumeti sonlandırmak amacıyla buluşan akrabası Doğan Duman ile karşılaşan yabancı uyruklu Imad Almograbi, çıkan tartışma sırasında tabancayla ateş ederek Duman'ı öldürdü. Maktulün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçış ve yakalanma

Cinayetin ardından otomobille uzaklaşan Almograbi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki ifadeleri

Savcılık sorgusunda tercüman eşliğinde konuşan Imad Almograbi, beş buçuk yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini, konut alımı sonrası Türk vatandaşlığına geçtiğini ve Antalya'da ticaret yaptığını söyledi. Almograbi, üç hafta önce İsrail'de ağabeyinin yakınlarının öldürüldüğünü, ağabeyinin yaralandığını, taziye ziyaretinin ardından Türkiye'ye döndüğünü anlattı.

Almograbi, Doğan Duman'ın yeğeni M.M.E. ve kardeşi Samir A.'nın ağabeyinin ifadesini değiştirmesini istemesi üzerine görüşmeyi kabul ettiğini belirtti. Görüşmeye giderken çocuklarının evde yalnız olması ve daha önce aldığı tehditler nedeniyle ruhsatlı silahını yanına aldığını söyledi.

İfadesinde, Doğan Duman'ın kendisine bağırıp yüzüne tükürdüğünü, üzerine kahve döktüğünü, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri süren Almograbi, tartışma sırasında Duman'ın elini beline atması üzerine kendini korumak amacıyla üzerindeki silahı kullandığını, kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi.

Olay sonrası panikleyip aracına binerek hareket ettiğini, sonra durduğunu ve silahı boş araziye gömdüğünü, arkadaşına haber verdiği sırada polisin yakaladığı ve olaydan pişman olduğunu belirtti. Ayrıca, olayın işlendiği tarihin 25 Kasım olup, bu tarihin kendisinin doğum günü olduğu öğrenildi.

Adli süreç

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen Imad Almograbi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

