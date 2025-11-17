Antalya'da Estetik Operasyon: Karaciğer Nakli Geçiren Alman Kadın Öldü

Julia Ramona Jesch, 2017 yılında karaciğer nakli geçirmiş bir hasta olarak Almanya'dan Antalya'ya gelerek estetik cerrahi yaptırdı. Ailesi, Almanya'daki doktorların ameliyat için onay vermediğini belirtirken, Jesch'in Antalya'da yapılan ameliyatın ardından yaşamını yitirmesi tepkiyle karşılandı.

Operasyon ve takip süreci

4 Kasım Salı günü Almanya'nın Siegen kentinden Antalya'ya gelen 41 yaşındaki Julia Ramona Jesch için, karın, koltuk altı ve kalça bölgelerine yönelik yağ aldırma ve vücut gerdirme operasyonu 5 Kasım günü özel bir hastanede Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. B.Ç. tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyatın ardından yaklaşık bir saat sonra kanama nedeniyle Jesch, yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 10 gün süren kritik bakımın ardından, yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Kasım Cumartesi günü saat 03.45'te hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ailenin tepkisi ve hukuki süreç

Ailenin aktardığına göre, Jesch'in daha önce 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği bilinmesine rağmen Almanya'daki doktorlar estetik ameliyat için onay vermemişti. Aile, nakil geçmişi olduğu halde ameliyatın Antalya'da yapılmasına tepki göstererek hem hastaneden hem de ameliyatı yapan hekimden şikayetçi oldu.

Ablası Karolina Joanna Urbanik Jesch, yaşadıklarını anlatarak kardeşinin estetik operasyon için Antalya'ya geldiğini, Almanya'da bu ameliyatın reddedildiğini ve burada bir hekimin ameliyatı kabul ettiğini belirtti. Ailenin 12 yaşında bir çocuğu bulunan Jesch'i eve götüremediğini vurguladığı ifadeleri ailede derin üzüntü yarattı.

Aile avukatları, "Aileyle birlikte sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olunduğunu" ve otopsi sürecinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

