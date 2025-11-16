Antalya'da Ev Yangını: Komşular Yaşlı Çifti Kurtardı

Antalya Kepez'te çıkan ev yangınında komşular, dumanlar içinde kalan yaşlı çift Hatice ve Mehmet Tekin'i kurtardı; yangın itfaiyenin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:08
Olayın gelişimi

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2562. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Hatice ve Mehmet Tekin çiftinin yaşadığı evde, bir gün önce yapılan ilaçlama sonrası temizlik yapan yaşlı kadın, karanlık olan kanepenin altını kontrol etmek için çakmak kullanınca kanepe örtüsü alev aldı.

Hatice Tekin'in yangını söndürme çabaları yetersiz kalırken alevler kısa sürede evdeki diğer eşyalara sıçradı.

Kurtarma ve müdahale

Yangını fark eden komşular, dumanlar içinde kalan çifti evden çıkararak yardım etti. Yaşlı kadın, tuşlu telefonundan 112'yi arayarak yardım isterken komşular hortumla su tutarak yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle, 45 dakikalık çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mehmet Kabak olayı anlattı: 'Evde oturuyordum, duman gördüm. Hanım geldi, ‘İhtiyarların evi yanıyor’ dedi. Koştum baktım hemen, birini polis memuru çıkardı, diğerini de ben çıkardım. 2 kişi vardı içeride'

ANTALYA’DA YAŞLI ÇİFTİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU 2 KATLI MÜSTAKİL EVDE YANGIN ÇIKTI. YAŞLI ÇİFT DUMANI FARK EDEN KOMŞULARI TARAFINDAN EVDE ÇIKARILDI.

