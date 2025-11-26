Antalya'da Fadim Temirhanoğulları Cinayetinde Ses Kayıtları Mahkemede

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşi tarafından 9 kurşunla öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmeden önce evine gizlediği ses kayıtları ilk kez duruşma salonunda dinletildi. Duruşma, kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapıldı.

Gizli kayıtlarda tehdit ve hakaret ifadeleri

Bilirkişi raporuna göre kayıtlarda sanığın maktule ve aile bireylerine yönelik tehdit ve küfür içerikli söylemleri tespit edildi. Raporda yer alan ifadeler arasında "Eceline susamışlar" ve "üç ay sonra ayağın bir taşa takılabilir" gibi cümleler bulunuyor.

Savcılığın mütalaası: Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, önceki duruşmada sunduğu mütalaada Savaş Temirhanoğulları hakkında TCK 82/1 A, D ve F bentleri kapsamında eşi, kadın ve tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada, Fikret İnal'ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiği belirtilerek, "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istendi. Ayrıca, maktulün ölümünden iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının ana dosya ile birleşmesinin ardından Savaş Temirhanoğulları'na bu suçlardan da ceza verilmesi talep edildi.

Sanık avukatlarının beyanlarına tepki

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, duruşma sonrası yaptığı açıklamada sanık avukatlarının savunmalarını sert sözlerle eleştirdi. Tozbey, savunma etiğine aykırı, cinayetle ilgisi olmayan ve kadını hedef gösteren söylemler ileri sürüldüğünü belirtti. Avukat Tozbey, Fadim'in eşini aldatmadığına ilişkin çok sayıda delil sunduklarını ve bilirkişi raporlarının da bunu doğruladığını ifade etti. Tozbey ayrıca bu avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ailenin tepkisi

Maktulün annesi Mediha Saçlı, duruşma sonrası gözyaşları içinde, "Kızımı canice öldürdüler, iftira da atıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Saçlı, iki kişinin de katil olduğunu ve sonuna kadar şikayetçi olacağını söyledi.

Dosyanın durumu ve olayın geçmişi

Mahkeme, bilirkişi raporundaki ses kayıtlarının dinlenmesi ve tarafların beyanlarının alınmasının ardından dosyayı karara bırakmayarak erteledi.

Olay, geçen yıl Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta meydana geldi. Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni sabah okula gitmek için uyanan kızı I.T. (17) tarafından bulundu.

Cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takip eden 24 saat içinde sanığı Korkuteli Bayatbademler'deki bir villada yakaladı. Kaçmasına yardımcı olan Fikret İnal dahil iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

