Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı

Antalya İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Antalya Şubesi Kadın Kolları iş birliğinde hayata geçirilen İyilik Atölyesi projesinin açılış programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Açılış ve proje amacı

Programın açış ve selamlama konuşmasını yapan İl Müftüsü ve Vakıf Şube Başkanı Aydın Yığman, açılışı yapılan iyilik atölyesinin amacına dikkat çekerek, 'İyilik atölyesinde üretilen el emeği ürünler iyiliğe dönüşecek. Kadın Kolları görevli ve gönüllülerimizin el becerisiyle üretilen el emeği, göz nuru ürünlerle, yeni doğan bebeklere ve dünya evine girmeye hazırlanan kardeşlerimize hediye edilmek üzere bohçalar hazırlanacak. Bu vesile ile de özenle paketlenen hediyelikleri, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırarak, onların yeni hayatlarında destek olunacaktır' dedi.

İl Müftüsü Yığman, konuşmasının devamında ayrıca atölyede gençlere de kültür sanat eğitimleri verileceğini ifade ederek gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanacağını vurguladı. Müftü Yığman, konuşmasının sonunda 'İyilik Atölyesi'nin oluşturulmasında emeği geçen kadın kollarından sorumlu İl Müftü Yardımcısı Şeyda Emine Yılmaz ve TDV Antalya Şubesi Kadın Kolları sorumlusu Aysel Uygun başta olmak üzere hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

TDV temsilcisinin mesajı

TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu ise konuşmasında, 'Hepiniz bugün açılacak olan iyilik atölyemizin açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi burada dururken şurada bir yazı dikkatimi çekti. Bu bina hayırseverler tarafından ilimize katılmıştır, ilimize kazandırılmıştır. Şimdi dedim ki bu hayırseverler kimler acaba. Belki bir liradan belki bin liraya, bir milyona kadar katkısı olan insanlar var ve şunu düşündüm. Dedim ki şurada dururken Allah razı olsun. Yine karşılığını en güzeliyle versin inşallah diye şurada dururken içimden geçirdim. Tanımıyorum, bilmiyorum ama tanımadığım bilmediğim kişilere bir dua ettim. Yani şunu söylemem gerekiyor. İyilik gerçekten çok kıymetli bir tohum. Siz o tohumu bu dünyada saçarsanız. Onun karşılığını Cenabı Hak bu dünyada da ahirette de misliyle karşılığını fazlasıyla verir' ifadelerini kullandı.

Kahyaoğlu, konuşmasında Türkiye Diyanet Vakfı olarak ülke genelinde yürütülen kadın, aile ve gönüllülük hizmetlerine dikkat çekerek, 'Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975’den beri yani 50 yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar çalışan bir vakıf ve biz inanıyoruz ki evet yeryüzünde her yeri iyiliğe hakim kılmalıyız. Ana hedefimiz bu. Biz böyle bir hedef koyduk. Bunun için çalışıyoruz. 109 ülkede hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfımızı 2020 yılından beri kadın kolları oluşumuyla gönüllü ağını yaygınlaştırıyoruz' dedi.

Kahyaoğlu, konuşmasını 'Başta kıymetli Müftüme, Müftü Yardımcımıza, kadın kolları ve emeği geçen herkese tüm gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizi bu güzel iyilik yolunda her dem hizmette daim ve kaim eylesin' diyerek sonlandırdı.

Açılış töreni ve katılımcılar

İyilik atölyesinin açılışı Müftü Aydın Yığman'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcılar açılışın akabinde atölyeyi gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Programda ayrıca Kadın Kolları Sorumlusu Aysel Uygun, TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu'na plaket takdim etti.

Kapalıyol’da bulunan kültür merkezinde gerçekleştirilen açılışa TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, İl Müftü Yardımcıları Talat Özmet, Ramazan Özgün Türkmen ve Şeyda Emine Yılmaz, TDV Antalya Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Aysel Uygun, Kur’an Kursu öğreticileri, TDV gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

