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Antalya'da Kanserle Mücadele Eden Çocukların Anneleri İçin El Emeği Sergisi

Antalya'da kanser tedavisi gören çocukların anneleri, el emeği ürünlerini sergiledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:34
Antalya'da Kanserle Mücadele Eden Çocukların Anneleri İçin El Emeği Sergisi

Antalya'da El Emeği Sergisi Düzenlendi

Antalya, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların el emeği ürünlerinin sergilendiği bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu sergi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından koordine edilen "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Konyaaltı'nda İlgi Çeken Bir Etkinlik

Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve eşi Demet Kotan da iştirak etti. Etkinlik, Konyaaltı ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Atölye Çalışmaları ve Üretim

Projede yer alan anneler, öğretici Gülizar İşbilir önderliğindeki atölyelerde çeşitli beceriler öğrendi. Sergide, örgü çantalar, işlemeli yastıklar ve şapkalar gibi birçok kozmetik ve ev eşyası bulunmaktaydı.

Projenin Amaçları ve Başarısı

LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel, projenin, kanser tedavisi gören çocukların annelerini bir araya getirerek onlara moral vermek amacıyla başlatıldığını belirtti. Uğurel, "Bu proje sayesinde anneler hem eğitim alıyor hem de ekonomik katkı sağlıyorlar. Elde edilen gelirin büyük bir kısmı çocukların ücretsiz tedavilerine aktarılıyor," dedi.

Serginin Süresi ve Ürünler

Uğurel, Antalya'da yürütülen proje kapsamında 3 yıldır kadınlar için atölye programları düzenlendiğini belirtti. Etkinlikte, 16 kadının ürettiği çeşitli el emeği ürünler yer alıyor ve serginin 3 gün boyunca açık kalacağı ifade edildi. "Herkesi bekliyoruz," diyen Uğurel, ziyaretçilerin ürünlere olan ilgisinin gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi...

Antalya'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) koordinesindeki "Annemin De Yüzü Gülüyor" projesi kapsamında, kanser tedavisi gören çocukların annelerinin ve kadın hastaların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. Serginin açılışına Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan (ortada) ve eşi Demet Kotan ile çok sayıda davetli katıldı.

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