Antalya'da kentsel dönüşüm binasında yangın: 30'lu yaşlarda erkek cesedi bulundu

Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binada çıkan yangında, 30'lu yaşlarda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:40
Antalya'da kentsel dönüşüm binasında yangında erkek cesedi bulundu

Olayın ayrıntıları

Antalya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan 4 katlı binanın bir dairesinde çıkan yangında, 30'lu yaşlarda ve kimliği belirlenemeyen bir erkek şahsın yanmış cesedi bulundu.

Zaman ve yer

Olay, 11.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi 141. Sokak üzerindeki kentsel dönüşüm için boşaltılmış binanın birinci katında gerçekleşti.

Müdahale ve tespit

Boş daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, içeride bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark etti. Polis incelemesi sonrasında sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlarda erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Binanın etrafının demir sacla çevrili olduğu, binaya kalacak yeri olmayanlar ile madde bağımlılarının geldiğinin öğrenildiği bildirildi.

Tahkikat ve değerlendirme

Ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

