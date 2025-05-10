Antalya'da Köprüden Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Antalya'da Düşme Olayı: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen olayda, köprünün bariyerlerine çıkarak dengesini kaybeden Deniz E. (31), yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olay, Arapsuyu Mahallesi'nde bulunan Recep Tırak Köprüsü'nde yaşandı. Yaralanan kişinin sesini duyan bir güvenlik görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hemen ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yaralı Deniz E.'yi sedyeye alarak kurtarma aracındaki vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından, yaralı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde köprünün bariyerlerine çıkan ve dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşüp yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde köprünün bariyerlerine çıkan ve dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşüp yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.