Antalya'da Minikler 'Bir Saksı, Bir Umut' ile Toprakla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Döşemealtı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bir Saksı, Bir Umut projesinin ilk etkinliği Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimde minikler toprakla tanıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri çocuklara bitki yetiştirmenin aşamalarını anlattı. Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleşen uygulamalı eğitimde çocuklar, bir tohumun topraktan fideye, fideden fidan haline geliş sürecini deneyimledi.

Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, toprağın ve bitki yetiştiriciliğinin günlük yaşam için taşıdığı önemi örneklerle aktardı. Bahşi şöyle dedi: "Bugün minik bir tohum ektik ama bu tohum kocaman bir bitkiye dönüşecek. Unutmayın her şey küçük bir tohumla başlar. Küçük bir umudu büyütebilirsek, dünyamız güzelleşir. Hepiniz bugün bir tohum ektiniz ama belki içinizde geleceğin çiftçisi bir bilim insanı ya da bir doğa koruyucusu var. Bir tohum bir umut demek. Hep birlikte büyüyeceğiz ve dünyamızı güzelleştireceğiz. Toprağa dokunan her çocuk geleceğe umut oluyor"

Projenin hedefi: kırsala ulaşmak ve çevre bilinci kazandırmak

Bir Saksı, Bir Umut projesi yalnızca tek bir etkinlikle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında her ay farklı okul ve anaokullarında benzer uygulamaların yapılması hedefleniyor. Böylece çalışma kent merkeziyle sınırlı kalmayıp, kırsal bölgelerdeki çocukların da toprakla buluşmasına ve doğa sevgisini küçük yaşta kazanmasına katkı sağlayacak.

Proje ile çocukların hem üretim süreçlerini tanıması hem de çevre bilinci kazanması amaçlanıyor.

