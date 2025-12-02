Antalya'da Minikler 'Bir Saksı, Bir Umut' ile Toprakla Buluştu

Antalya Büyükşehir, Akdeniz Üniversitesi ve Döşemealtı Belediyesi ortaklığında yürütülen 'Bir Saksı, Bir Umut' projesinin ilk etkinliği Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:53
Antalya'da Minikler 'Bir Saksı, Bir Umut' ile Toprakla Buluştu

Antalya'da Minikler 'Bir Saksı, Bir Umut' ile Toprakla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Döşemealtı Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bir Saksı, Bir Umut projesinin ilk etkinliği Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitimde minikler toprakla tanıştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri çocuklara bitki yetiştirmenin aşamalarını anlattı. Döşemealtı Ekolojik Kreş'te gerçekleşen uygulamalı eğitimde çocuklar, bir tohumun topraktan fideye, fideden fidan haline geliş sürecini deneyimledi.

Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, toprağın ve bitki yetiştiriciliğinin günlük yaşam için taşıdığı önemi örneklerle aktardı. Bahşi şöyle dedi: "Bugün minik bir tohum ektik ama bu tohum kocaman bir bitkiye dönüşecek. Unutmayın her şey küçük bir tohumla başlar. Küçük bir umudu büyütebilirsek, dünyamız güzelleşir. Hepiniz bugün bir tohum ektiniz ama belki içinizde geleceğin çiftçisi bir bilim insanı ya da bir doğa koruyucusu var. Bir tohum bir umut demek. Hep birlikte büyüyeceğiz ve dünyamızı güzelleştireceğiz. Toprağa dokunan her çocuk geleceğe umut oluyor"

Projenin hedefi: kırsala ulaşmak ve çevre bilinci kazandırmak

Bir Saksı, Bir Umut projesi yalnızca tek bir etkinlikle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında her ay farklı okul ve anaokullarında benzer uygulamaların yapılması hedefleniyor. Böylece çalışma kent merkeziyle sınırlı kalmayıp, kırsal bölgelerdeki çocukların da toprakla buluşmasına ve doğa sevgisini küçük yaşta kazanmasına katkı sağlayacak.

Proje ile çocukların hem üretim süreçlerini tanıması hem de çevre bilinci kazanması amaçlanıyor.

"BİR SAKSI, BİR UMUT" PROJESİNİN İLK ETKİNLİĞİ, DÖŞEMEALTI EKOLOJİK KREŞ'TE...

"BİR SAKSI, BİR UMUT" PROJESİNİN İLK ETKİNLİĞİ, DÖŞEMEALTI EKOLOJİK KREŞ'TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

"BİR SAKSI, BİR UMUT" PROJESİNİN İLK ETKİNLİĞİ, DÖŞEMEALTI EKOLOJİK KREŞ'TE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
2
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
3
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
4
Adana'da Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
5
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
6
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde