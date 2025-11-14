Antalya'da Polis Memurunun Öldürdüğü Anne ve İki Kızı Çankırı'da Toprağa Verildi

Olayın Ayrıntıları

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, polis memuru M.G. tarafından öldürülen Fatma Gıyar (31) ile kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar (4) toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez İlçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartman girişinde oturur halde bulunan M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda Fatma Gıyar'ı, oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı'nın Yapraklı ilçesine gönderildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Cenazeler, Cuma namazının ardından ilçeye bağlı Ovacık köyü'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi. Aile yakınları ve köylüler, anne ile kızlarını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

