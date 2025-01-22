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Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Demre ilçesinde dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 19:33
Antalya'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'nın Demre ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış ile adeta beyaza büründü. Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde meydana gelen dolu, yalnızca 15 dakika sürdü.

Yağış sonrası seralar ciddi şekilde zarar gördü. Dolu nedeniyle Kaş-Demre D400 kara yolu ulaşıma kapandı ve bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için iş makineleriyle çalışma başlatırken, Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışları da etkisini göstermeye başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma...

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma...

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı.

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