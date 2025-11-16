Antalya'da Sandalye Atölyesinde Yangın — Bitişik İşyerinde Panik

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:18
Antalya'nın Aksu ilçesinde, saat 16.30'da Çamköy Mahallesi 21021 Sokak üzerinde bulunan bir sandalye ve bahçe mobilyaları üretim tesisinde yangın çıktı.

Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan iş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı prefabrik yapı biçimindeki tesiste yoğun çalışma yürüttü. Söndürme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü ve yangın kontrol altına alındı.

Yangının bitişiğindeki iş yerlerine sıçradığı endişesi, çevredeki esnaf ve iş yeri sahiplerinde büyük panik oluşturdu. İtfaiyenin ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı kişiler iş yerine girerek malzemelerini kontrol etmeye çalıştı.

Olay sırasında yaşanan kargaşa anlarında bir genç kadın iş yerinin yandığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu; yakınları tarafından teselli edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

