Antalya'da 'Sevginle Engel Yok' Şenliğiyle Engeller Aşıldı

Antalya'da 'Sevginle Engel Yok' 6. Geleneksel Kültür ve Sanat ve Spor Şenliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalyaspor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Vali Şahin: Özel bireylerimiz her alanda bizi gururlandırıyorlar

Vali Hulusi Şahin konuşmasında, özel bireylere sunulan fırsatların belirleyici olduğunu vurguladı. Şahin, 'Bir toplumun medeniyet seviyesi, özel ilgiye ihtiyaç duyan kesimlere sunduğu destekle ölçülür.' ifadesini kullanarak, yeterli imkân sağlandığında özel bireylerin her alanda başarı göstereceğini kaydetti. Ayrıca, 'Sporun, kültürün ve sanatın iyileştirici gücüyle çocuklarımız, gençlerimiz ve özel bireylerimiz engelleri aşarak, uluslararası platformlarda kazandıkları başarılar ve madalyalarla Türkiye’yi gururlandırıyorlar.' sözlerine yer verdi.

Konuşma sonrası Vali Şahin, özel bireyler için hazırlanan etkinlik alanlarını gezdi. Program, dinleti ve sahne gösterileriyle devam etti.

Programa katılanlar

Etkinliğe Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Tuncay Caferoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, öğretmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı.

