Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

Antalya Kepez'de 27 yaşındaki Samet Şanlı, 15-16 yaşlarındaki çocukların bıçaklı saldırısıyla sağ bacağından yaralandı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:01
Olayın Detayları

Antalya Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde, 2300 ile 2324 Sokaklarının kesişimi yakınında dün akşam saatlerinde yürüyen Samet Şanlı (27), iddiaya göre yaşları 15 ila 16 arasında değişen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Şanlı'nın sağ bacağı yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar, kanlar içinde oturan yaralıyı görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerinde Şanlı'dan bilgi aldı; ambulans ise yaklaşık 15 dakika sonra gelerek yaralı genci Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının İfadesi ve Soruşturma

Olay yerinde İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına konuşan Şanlı, iki kişiye sigara verdiğini, üçüncü kişiye sigara uzattığı sırada saldırıya uğradığını anlattı. Şanlı, "Sigara istediler. İkisine verdim, üçüncüye verirken enseme yumruk vurup üzerime çullandılar. Birisi de beni bıçakladı" dedi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 16 yaşlarındaki çocukları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

