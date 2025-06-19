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Antalya'da Tek Katlı Ev Yangını: Ahmet Özkan'ın Evi Kül Oldu

Antalya'nın Serik ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 00:03
Antalya'da Tek Katlı Ev Yangını: Ahmet Özkan'ın Evi Kül Oldu

Antalya'da Tek Katlı Ev Yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde, Karataş Mahallesi'nde bulunan Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangının çıkması üzerine, bölgeye hızla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yaklaşık bir saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Yangın sonucunda ev, tamamen kullanılmaz hale geldi. Özkan, yangın sonrası yaptığı açıklamada, evinin yanı sıra evdeki eşyalarının ve sakladığı 80 bin lirasının da yandığını belirtti.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırmak için detaylı bir inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyaları ile sakladığı 80 bin lirası...

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında eşyaları ile sakladığı 80 bin lirası yanan Ahmet Özkan'ın paraları yenileriyle değiştirildi.

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