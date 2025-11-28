Antalya'da Trafik Kazasında Motosikletli Çocuğu Sakinleştirdi — İkiz Kardeş Etkisi

Antalya'da Trafik Kazasında Motosikletli Çocuğu Sakinleştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Mümin Şahin, kendi acısını bir kenara bırakarak kazaya karışan otomobilde panikleyen sürücü ve çocuğunu sakinleştirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ile 2545. Sokak kesişiminde gerçekleşti. Seyir halindeki Mümin Şahin'in kullandığı 07 CFP 880 plakalı motosiklet, 07 CBK 962 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu.

Yerde acı içinde kıvranırken bile Şahin, otomobilde panikleyen genç kadını ve kucağındaki çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. O anlarda Şahin, İHA kameralarına "Ablam korkma. Ben iyiyim. Kolum bacağım ağrıyor sadece, çocuğa su içirin. Her şeyden önemlisi çocuk" diyerek panik yapılmamasını istedi.

Hassasiyetin Nedeni

İHA'ya konuşan Mümin Şahin, çocuklara karşı gösterdiği bu hassasiyetin nedenini açıkladı. Şahin, "5 yaşındayken ikiz kardeşimin öldüğünü" belirterek bu kaybın onu derinden etkilediğini ve çocuklara karşı ayrı bir duyarlılık geliştirdiğini söyledi. Şahin, olayda amacının çocukların durumdan etkilenmemesi olduğunu vurguladı.

Kaza Anı Kamerada

Olay anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin sokaktan çıktığı, motosikletle çarpışma anı ve sonrasında vatandaşların yaralı sürücüye yardım ettiği görülüyor.

Gelişmenin detayları ve kazayla ilgili ifadeler, olay yerinde alınan bilgiler ve Şahin'in açıklamaları doğrultusunda aktarıldı.

