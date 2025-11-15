Antalya Deklarasyonu Kabul Edildi — BCCF 3. Konferansı'nda Anayasa Mahkemeleri Resmî Statüye Kavuştu

Antalya Deklarasyonu Kabul Edildi: BCCF 3. Konferansı Resmî Statüye Ulaştı

Antalya’da düzenlenen Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu (BCCF) 3. Konferansında, foruma üye ülkeler tarafından görüşülen taslak tüzük oy birliğiyle kabul edilerek "Antalya Deklarasyonu" imzalandı. Deklarasyonla anayasa mahkemeleri başkanları hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının korunmasına yönelik taahhütlerini yeniden vurguladı.

Toplantı ve katılımcılar

Konferans, Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde düzenlendi. Etkinliğe Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi BCCF üye ülkelerinin yanı sıra Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Romanya gözlemci statüsünde katıldı. Ayrıca Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Moldova anayasa/yüksek mahkemeleri ile Afrika Anayasa Yargısı Konferansı Daimî Genel Sekreteri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları da konferansta yer aldı.

Tüzük görüşmeleri ve Özkaya'nın değerlendirmesi

Oturumların tamamlanmasının ardından üyeler kurulu toplantısında, 27 Ekim 2023'te kurulan Forumun yapısı, hedefleri, faaliyet alanları, dönem başkanlığı ve üyelik esaslarını içeren taslak tüzük masaya yatırıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, taslağın diğer bölgesel birliklerin örnek alınarak hazırlandığını belirterek, forumun artık informal bir yapıdan ziyade karar alma yetkisi olan bir mekanizmaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Özkaya’nın sözleri özetle şu ifadeleri içerdi: "İş birliği artık somut karar mekanizmasına ihtiyaç duyuyor". Bu değerlendirme, taslak tüzüğün somut karar mekanizmaları ve temsilde rotasyon esaslarını içerecek şekilde kurgulanmasının gerekliliğine işaret etti.

Antalya Deklarasyonu ve imzalar

Taslak tüzük üzerinde yapılan müzakerelerin ardından metin oy birliğiyle kabul edildi ve böylece Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu resmî statü kazandı. Kabul edilen tüzüğe ilişkin "Antalya Deklarasyonu", Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Bulgaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Pavlina Panova, Kosova Anayasa Mahkemesi Başkanı Nexhmi Rexhepi, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Darko Kostadinovski, Karadağ Anayasa Mahkemesi Başkanı Sneana Armenko ve Arnavutluk Anayasa Mahkemesi’ni temsilen Üye Sonila Bejtja tarafından imzalandı.

Deklarasyonda, anayasa ve yüksek mahkemeler ile muadili kurumların hukuk devleti, demokrasi ve insan haklarının korunmasındaki rolü vurgulandı. Metinde, "Anayasanın ve anayasal değerlerin garantörleri olarak, Balkan anayasa yargısı mercilerinin başkanları ve temsilcileri sıfatıyla bizler; Balkan ülkelerinde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesine olan bağlılığımızı beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bilgi ve iyi uygulamaların paylaşımı yoluyla iş birliğinin güçlendirileceği ve sürekli faaliyet gösteren bir platformun mahkemeler arası diyalog ile tecrübe paylaşımını artıracağı belirtildi.

Gelecek adım

Antalya Deklarasyonu'nda, Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumu 4. Konferansı’nın Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenleneceği bilgisi yer aldı.

